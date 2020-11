Las Farc tienen quien le escriba

Por: Gustavo Duncan

Las elecciones de Estados Unidos han opacado una noticia que debe tener de pelos de punta a la dirigencia de las Farc en la legalidad. El exFarc, ‘Romaña’ le envió una carta a ‘Timochenko’ donde le reclama por el trato que han tenido con él y con las disidencias. De paso, los amenaza con revelar información comprometedora. ‘Romaña’ justifica su tono amenazante bajo la lógica que los líderes de las Farc no tienen la autoridad moral para cuestionar a la disidencia por sus prácticas porque están igual de untados.



Por eso, les recordaba las tierras y los bienes que no entregaron, el oro que llevaron a La Habana, cargamentos coronados de droga y, lo que es más grave, la orden de asesinar mandos de las Farc desmovilizados luego de la firma de los acuerdos. En otras palabras, les recordaba que entre bomberos no se deben pisar las mangueras. Todos hicieron uso de la violencia y de la criminalidad para acumular recursos no solo para la organización sino también para su propio bolsillo.



Hasta el momento los jefes del partido Farc no ha respondido si es cierto que ‘Romaña’ les envío esa carta. Mucho menos han respondido si son ciertas las acusaciones que hay allí. Al margen de que se trata de un chantaje para acallarlos, lo que dice la carta es sumamente grave, tanto por lo que desvela acerca de la manera de actuar de las Farc y de sus dirigentes antes de la desmovilización como por la posibilidad de haber violado los acuerdos por parte de alguno de sus miembros. Deberán responder a la opinión, pasar de agache es inaceptable.



Es casi seguro que muchas de las acusaciones de ‘Romaña’ tengan algún mínimo de asiento en la realidad. De hecho, en la carta mencionó el asesinato de Álvaro Gómez como uno de los secretos que estaba dispuesto a contar. Pareciera que adelantarse a ‘Romaña’ fue una de las razones por parte de las Farc para admitir ante la JEP este asesinato.



Lo normal ahora que baje la atención sobre las elecciones de Estados Unidos es que la carta de ‘Romaña’ se convierta en combustible para incendiar aún más la discusión sobre la JEP y el proceso de La Habana. La dinámica es previsible. Desde la derecha se utilizará como pretexto para justificar el referendo propuesto por Uribe, mientras que desde la izquierda se pedirá calma y dejar que la Justicia actúe y que precisamente el proceso es para eso: para conocer la verdad.



En realidad, no sorprende que la dirigencia de las Farc a lo largo del conflicto hayan acumulado recursos de origen ilegal pensando en una eventual desmovilización y abandono de la guerra, bien sea para hacer política o para el disfrute personal. Tampoco sorprende que hayan dado órdenes de ejecutar violencia contra mandos de la organización que podían convertirse en potenciales desafíos a su autoridad y a su estrategia política y militar. La dirección de la guerra, desde los grupos armados irregulares, se trató en su mayor parte de eso.



Lo que sorprende es la actitud con que los jefes del partido Farc han afrontado el debate ahora que hacen parte de las instituciones políticas del Estado, como si tuvieran una autoridad moral superior por haber sacrificado sus vidas por la redención de un pueblo. Deberían reconsiderar tanta arrogancia. No solo está el precedente de demasiados delitos de lesa humanidad -reclutamiento de menores, secuestros, etc.-, sino que va saliendo a la luz que el sacrificio estuvo lleno de ventajas personales.



