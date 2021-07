La dirección civil

Julio 09, 2021 - 11:55 p. m.

2021-07-09

Por:

Gustavo Duncan

Las distintas ramas de la Fuerza Pública y la Policía son organizaciones bastante complejas. Por su propio tamaño -centenares de miles de miembros-, por su dispersión geográfica, por su estructura corporativa, por el celo que existe entre cada una de las fuerzas y al interior de ellas y por la solidaridad de cuerpo, son organizaciones en las que una orden o una decisión conlleva tiempo y numerosas fricciones para materializarse.



Más complicado es cuando las órdenes y decisiones provienen de la dirigencia civil. Presidentes, ministros de defensa, alcaldes y gobernadores se encuentran con que sus márgenes de maniobra para dirigir las distintas ramas de la fuerza pública se tropiezan con un enorme poder corporativo. Es como tratar de pilotear una enorme embarcación a vela, en que un giro o un desplazamiento exige que cada uno de los marineros cumpla de manera precisa y coordinada su tarea, y que, además, quien está al mando del barco no tiene autoridad sobre los marineros sino sobre un capitán que tiene la potestad de interpretar las órdenes y decisiones a su manera.



Esto no quiere decir que la dirigencia civil sea irrelevante. Todo lo contrario, es definitiva para trazar los grandes lineamientos de la política de seguridad, solo que para hacerlo debe considerar de qué márgenes de maniobra disponen. Más aún, los propios objetivos y lineamientos de política de seguridad deben definirse en la medida de lo posible, es decir, hasta dónde da la maniobrabilidad del barco con el capitán y los marineros que lo pilotan.



Al día de hoy, el principal objetivo de una política de seguridad en Colombia desde la dirigencia civil es neutralizar los distintos grupos armados que todavía controlan, a la manera de estados paralelos, amplios sectores de la población, desde disidencias, Bacrim y frentes del Eln en áreas rurales hasta combos, pandillas y mafias en las ciudades.

¿Qué tanto margen de maniobra tiene la dirigencia civil? La experiencia muestra que objetivos de este tipo no se logran en el corto plazo sino que son el resultado de un proceso continuo de copamiento por la Fuerza Pública y por inversiones en infraestructura estatal en áreas periféricas y marginales. La pregunta es entonces, ¿en qué debe cambiar la acción de la Fuerza Pública para reducir la capacidad de control sobre la población que ejercen los grupos armados irregulares? ¿Cuál es el próximo paso?



Un objetivo viable en el mediano plazo es producir un quiebre en el alcance del control de los grupos armados. Acabar con el narcotráfico en el país, tanto como negocio de exportación como microtráfico local, es en la práctica imposible. Puede haber reducciones pero el negocio cuenta con mucha tecnología y capital para replicarse. Sería más factible proponerse que estos grupos solo aspiren a controlar el negocio, no a gobernar a la población. Una zona de cultivos de coca sería muy distinta si el gobierno en la práctica fuera el estado y no los grupos armados, así estos sean quienes controlen la venta y la compra de la base de coca.



¿Hay margen de maniobra? Depende de la capacidad de la dirigencia civil de concentrar la acción de la fuerza pública contra aquellos grupos que se empecinen a ejercer mayor control sobre la población. El mensaje para los irregulares desde el estado debe ser que quien persista en involucrar a los civiles va a sufrir el mayor peso de la Fuerza Pública.

