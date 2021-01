Imputación con consecuencias

Enero 29, 2021 - 11:55 p. m. 2021-01-29 Por: Gustavo Duncan

La imputación hecha por la JEP a las Farc por delitos de lesa humanidad tendrá enormes consecuencias en la política. Hasta hace unas pocas semanas se presagiaban como los grandes temas de la campaña para 2022 la vacunación y la reactivación de la economía. Ahora hay que agregar al debate electoral las decisiones de la justicia transicional.



La imputación es importante por la calidad investigativa del texto de la JEP. Se sabía de los excesos, pero la documentación de manera tan exhaustiva del secuestro y la demostración de que se trató de una práctica sistemática y dirigida desde la cúpula dentro de la estrategia de guerra insurgente ponen a las Farc frente a un dilema ante la opinión y, al juicio de la sociedad que difícilmente podrán resolver sin que su futuro político se vea minado.



No es poca la acusación. A las Farc la JEP la acusa de utilizar el secuestro no solo como medio de financiación de la guerra, sino de herramienta de control territorial y de banalizar la deshumanización que implicaba el uso sistemático y masivo de esta práctica. Más aún, la JEP sostiene que las principales víctimas del secuestro no fueron, en últimas, los ricos y sectores acomodados de la sociedad. Fue más a la gente de las regiones donde las Farc ejercía control territorial la que padeció la privación de libertad, bien sea por motivos económicos o porque se sospechaba que fueran colaboradores del enemigo.



En este momento, las opciones de las Farc son dos: Por un lado, pueden aceptar las imputaciones de la JEP por el caso de secuestros y recibir sanciones y penas sumamente leves. Las ganancias en términos punitivos tendrán sus consecuencias en términos políticos. Hacer campaña, participar en el debate político y ocupar cargos públicos es muy complicado cuando se admite que se es delincuente de lesa humanidad.



Por otro lado, las Farc pueden negar las acusaciones o, al menos, matizarlas. Se exponen en ese caso a sanciones más severas en términos punitivos y a un mayor rechazo social. Hay demasiadas pruebas sobre los excesos cometidos por el uso del secuestro y demasiadas víctimas (mal contados, de acuerdo a la imputación, su práctica dejó dos mil desaparecidos). Cualquier intento de ocultar la realidad va a llevar a una menor aceptación política de las Farc.



Ahora bien, el dilema de aceptar culpas a costa de su legitimidad política no debería ser un problema más allá de las sensibilidades en el orgullo revolucionario de los excomandantes de las Farc. En la práctica el futuro político de las Farc en las elecciones y en el debate público es pírrico. Lo sustancioso está en el tratamiento a las Farc como parte misma del debate político. La reacción apenas normal de la izquierda que sí tiene votos y representación a la imputación es pedir que se haga una imputación equivalente al otro lado: políticos, militares, empresarios, élites sociales, etc. Es la forma de demostrar que la JEP funciona para los dos lados.



Si las Farc aceptan la imputación va a ser mucho más fácil hacer ese tipo de reclamación. Es el argumento ideal para decir que el acuerdo de la Habana sí funcionó y que ahora es el turno para el establecimiento de rendir cuentas. Pero, si las Farc no aceptan las imputaciones quedan en medio del fuego cruzado. Les tocaría romper filas con los exguerrilleros o darse la pelea de defenderlos públicamente contra toda la evidencia disponible.



