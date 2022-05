Peticiones para palacio

Mayo 04, 2022 - 11:45 p. m.

2022-05-04

Por:

Gustavo A. Orozco Lince

Claro que hay mucho para pedirle al futuro presidente para el Pacífico. Lo mismo dirán desde las demás regiones. Pero acá, con el nivel de violencia que nos azota y sobre la cual sobra ilustración, merecemos estar un poco más cerca del ombligo. Para eso, lanzo dos peticiones para el próximo ocupante del Palacio de Nariño que nos permitan pasar la página.



Primero, los militares no pueden solos. Ya es hora de que los civiles dentro del Estado entiendan que las botas, los aviones y los fusiles no son como la lámpara de Aladino. Claro que el uso de la fuerza es indispensable. No estamos hablando de sacrificar la importancia de hacer cumplir la ley y de aplicar la autoridad. Pero la doctrina insurgente más elemental, y la contrainsurgente por consecuencia, enfatiza la importancia de las mentes y los corazones.



Hay que abrir los ojos y entender que no, al crimen y al terrorismo no siempre lo apoyan a la fuerza. Al Estado tampoco le damos nuestro respaldo siempre por sencilla obligación. Como todo en la vida, a la gente hay que ganársela también con confianza y legitimidad. Pero nosotros, desde hace décadas, fallamos en esa competencia que se parece más a un cortejo en las regiones donde el crimen disputa el poderío territorial. El Estado manda hombres a cuanto rincón se está prendiendo, apaga el incendio y se queda impávido en lidiar con las cenizas que siguen con candela. El presidente debe liderar los esfuerzos para que las instituciones sociales lleguen efectivamente con oferta que será la única solución estable para apagar las llamas.



Eso, aún hoy, pasa poco. A los soldados los mandan a repeler a las disidencias, a combatir al Eln o a una Bacrim y lo logran. Pero mañana no llega nadie. Nadie. No aparece ni quién cuide a un niño huérfano, quién mejore una escuela, quién ponga agua, quién arregle una vía. Les servimos en plato de oro la oportunidad a los siguientes bandidos tipo Robin Hood que se atraviesen. Exactamente lo que pasó en las zonas donde estaban las Farc.



Segundo, para lograr eso, el siguiente gobierno necesita una gerencia para el Pacífico distinta a las anteriores consejerías. Debe tener una ascendencia clara sobre rubros de inversión social para el Pacífico. No necesitamos consejos sobre qué hacer con nuestra región, necesitamos que se haga. Los figurines sin dientes reales que han existido solo sirven para dar la impresión de cumplir, pero los resultados tangibles son escasos. Un gerente debe poder movilizar con instrucciones a una parte de los que tengan que meterse la mano al bolsillo y hacerlos rendir cuentas sobre sus tareas.



No queremos un plan de cien días que solo avance un cuarto en cien mil. Tampoco queremos un desesperado por posar, pero no sude en conseguir lo que nos urge. El Pacífico necesita atención. Para eso el próximo presidente tiene que entender que necesita una mano derecha capaz, que se meta de fondo a garantizar lo que nos merecemos.