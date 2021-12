A recuperar la seguridad

Diciembre 02, 2021 - 06:50 a. m.

2021-12-02

Por:

Gustavo A. Orozco Lince

Esta es la última vez que escribo en estas páginas. Me voy, como sabrán varios, a seguir el camino de la política. Me voy buscando tener la mayor incidencia posible para no ser uno más desde la barrera. A Cali, al Valle y a Colombia no la va a rescatar ningún extranjero ni ningún extraterrestre y la muerte no dejará de acecharnos solo por suerte.



Me voy a la contienda electoral convencido de que más gente debe meterse a apropiarse de los desafíos del país. Podrá ser una caja de Pandora y podrá estar muy sucia por dentro pero, ¿y qué? ¿Metemos la cabeza entre las piernas? ¿Nos rascamos la panza hasta que amanezca en dos siglos? Es que, en serio, ¿qué proponen hacer los que se rinden frente al hedor de la política?



Lo hago, en primer lugar, porque no hay de otra. No meterse es dejar que la política mal hecha corroa aún más todo lo que nos queda. Me meto, además, porque en lo que me concierne, nadie se mete. No sé en qué mundo viven nuestros políticos, aún los que lo hacen bien. Ninguno, ninguno tiene la seguridad como bandera. Como si esto fuera Alaska y contáramos solo focas y osos muertos.



Esta es, sin duda, una aventura malagradecida. Aún sin estar en campaña, aún sin estar electo, aún sin tener evidencia, ya muchos saltan a asumir lo que no existe. No hago esto en busca de protagonismo. No hago esto en busca de un peso más. Pero muchos dirán lo que quieren creer y asumirán que hay algún incentivo tapado. No me desanimará.



Pero yo hago esto por transformar mi frustración y mi conocimiento, en algo que le sirva a los demás. La muerte, el susto, el encierro de esta región no pueden seguir siendo normales. La incompetencia de las respuestas desde el sector público tampoco.



Hoy varios políticos se llenan la boca hablando de la seguridad sumándole cien adjetivos más según la ocasión. Pero no tienen idea alguna de qué se debe hacer con seriedad para resolver el problema. Las propuestas inútiles de acabar al Esmad y a la Policía, o de armar a todo el mundo como en lejano oeste, son irresponsables e ignorantes.



La seguridad tiene que ser una prioridad. Hoy no lo es. Pero asumir esta causa, bastante urgente, necesita evidencia y discusiones serias.

Necesitamos autoridad y justicia tanto como necesitamos educación y trabajo. Escoger solo uno de esos bandos es prolongar el problema y jugar a taparle uno de mil huecos al topo.



Me la jugaré por ser el abanderado de la seguridad desde la región con más homicidios de todo el país. Llevaré el tema de nuevo a la agenda pública, haré control para exigir inversión y resultados, propondré soluciones y seré él defensor de la que debería ser la causa más urgente de este país atollado de criminalidad.



Sin un mínimo de seguridad, nada, absolutamente nada es viable en estos lares. Reconocerlo debería ser obvio y estamos más que demorados en aplicarlo. El Valle necesita seguridad, y ya. Me ofrezco para ayudar a lograrlo.

​Sigue en Facebook Gustavo Moreno