Sé quién pasará a segunda

Octubre 03, 2021 - 11:55 p. m.

2021-10-03

Por:

Guillermo Puyana Ramos

Por estos días si se quiere pasar por inteligente en política, hay que sentarse, poner el brazo sobre el espaldar de la silla, fruncir el ceño y, mirando al techo, decir ’lo único claro en este momento es que en segunda estará Petro’. Pero hace cuatro años era igual, lo único claro para octubre de 2017 era que a segunda pasaban Gustavo Petro y Sergio Fajardo. De hecho, Petro disputó el primer lugar con Fajardo hasta marzo de 2018, cuando se consolidó la alianza de derecha y desde ahí en adelante Iván Duque punteó todas las encuestas.



Obviamente el escenario hoy tiene unas determinantes que no existían hace 4 años, como los efectos socioeconómicos de la pandemia y la migración venezolana, la judicialización de Sergio Fajardo, el fracaso de la política con Venezuela basada en el derrocamiento del régimen de Nicolás Maduro como requisito para cualquier cosa y la incertidumbre sobre hacia dónde van a ir electoralmente las Primeras Líneas, dando por descontado que un segmento significativo estará con Gustavo Petro.



Hay otros factores para tener en cuenta en este brumoso estado político que vive el país: en el primer pulso que se va a dar entre las fuerzas políticas en las elecciones parlamentarias de marzo, no estarán los líderes que las hicieron interesantes en 2018: ni Álvaro Uribe jalando al Centro Democrático, ni Antanas Mockus a la Alianza Verde, ni Jorge Enrique Robledo al Polo Democrático. Ellos representaron respectivamente el 35%, el 36% y el 31% del total de la votación a Senado por sus respectivos partidos y ninguno de ellos estará en contienda en marzo de 2022. La situación de caudillismo en esos partidos es tan clara que los segundos más votados del Centro Democrático (Paola Holguín) y en la Alianza Verde (Jorge Londoño) no les hubiera alcanzado para ser Senadores en el Partido Liberal, ni en La U, ni en el Partido Conservador. En Cambio Radical hubieran sido últimos.



Otro factor que seguramente jugará es que el realineamiento de las fuerzas electorales va a afectar a todos independientemente de sus caudillos y todos pagarán un precio en términos de representación parlamentaria. El desgaste de la gestión de gobierno nacional en va a afectar la capacidad del Centro Democrático de sacar 19 Senadores, pero también el desgaste acompaña los gobiernos locales de los Verdes en Bogotá por la gestión de Claudia López, de la coalición de Jorge Iván Ospina en Cali y la de Daniel Quintero en Medellín. En la segunda vuelta presidencial de 2018 el 40% de los votos se emitieron en Bogotá, Valle y Antioquia con un resultado favorable a Duque bastante similar al que tuvo nacionalmente, aunque en Bogotá y Valle, Petro le sacó una ventaja importante al actual presidente.



Muchas cosas deben decantarse para no caer en el modelo errado de pronósticos de 2017 cuando lo único claro era que Petro estaría en segunda y la duda, hágame el favor, era si sería contra Germán Vargas o Sergio Fajardo.



Falta ver en qué termina el tortuoso camino escogido por la Alianza Verde para escoger entre unos precandidatos a su precanditado a la Coalición de la Esperanza; qué tanto logra Gaviria inflar a Gaviria; y quién queda vivo en la pelea a dentelladas que se está desatando en el Centro Democrático.



Y falta ver quién pasa a segunda vuelta por la coalición de centro derecha. Si no pasa Gaviria, sino alguien que con quien Gaviria pueda negociar, ¿Gaviria preferirá su identidad de derecha a su prédica de izquierda? ¿Recuerdan a quién apoyó en segunda en 2018?

