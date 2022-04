Abril 17, 2022 - 11:55 p. m.

2022-04-17

Por:

Guillermo Puyana Ramos

En 1904 Ota Benga, un mambuti del Congo Belga, fue secuestrado y vendido a un norteamericano que tenía como misión llevar negros africanos a exhibirlos en la Feria Mundial de San Luis (Missouri), junto con representantes de otras razas incluyendo a Gerónimo, el jefe rebelde apache para esa época prisionero de guerra exhibido como atracción. Después de San Luis, Ota Benga llegó al zoológico del Bronx en Nueva York para ser expuesto en una jaula con chimpancés dizque como prueba de la teoría de la evolución; los pigmeos tenían la práctica ritual de afilar sus dientes y el zoológico cobraba 25 centavos a cada visitante que quisiera ver la dentadura serrada de Ota Benga.



Antes las protestas de pastores evangélicos negros, Ota Benga fue enviado a vivir con una familia en Virginia, pero primero le pusieron coronas en sus dientes afilados, para que no asustara a los nuevos vecinos. Una noche Ota Benga prendió un fuego ritual de su tribu y se metió un tiro en la cabeza. Solo en 2020 en medio de los disturbios por el asesinato de George Floyd a manos de la policía, la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre que administra el zoológico emitió un comunicado diciendo que “por igualdad, transparencia, y responsabilidad, debemos enfrentar el papel histórico de nuestra organización en la promoción de la injusticia racial”. Ningún símbolo adicional, ninguna placa o monumento, para saber que el Zoológico del Bronx, una de las instituciones más venerables de Nueva York, lamenta su pasado en la humillación del mambuti.



Esta historia terrible y triste es sólo una de las miles del pasado reciente de los Estados Unidos.160 años después de la abolición de la esclavitud, la justicia racial sigue siendo más una declaración formal que un hecho social y político real. Un buen ejemplo es el cómo funciona el sistema de seguridad pública: el 70% de los arrestos son de blancos y el 20% de negros, pero las tasas de encarcelamiento con de 56% blancos y 38% negros. Siendo delitos similares, las probabilidades de terminar en la cárcel son casi el doble para los negros. O los lanzamientos, el otro azote de los pobres norteamericanos junto con la drogadicción, son cinco veces más para negros respecto de los blancos. Mathew Desmond dice que en la vida de toda mujer negra habrá por lo menos un hijo o un esposo preso y un lanzamiento. Ambas plagas son a la vez jugosos negocios de blancos: las cárceles privadas y los inquilinatos fluidamente financiados por concesiones o subsidios del gobierno.



El esclavismo contra los negros es la más grande tragedia de la historia humana, seguida por el siglo de la humillación de los chinos con la Guerra del Opio y el holocausto de los judíos. Pero la reparación histórica ha sido tardía y lenta para los negros y los chinos. Por eso cada vez que sale alguien que representa política o étnicamente al opresor del pasado a denigrar de la forma en que se está dando el reclamo de los negros por su reivindicación, no hacen más que reforzar la idea de que la pelea apenas está a medio camino, y que debe ser tan radical como se pueda, pues si las disculpas por el oprobioso episodio de Ota Benga le tomaron a la cosmopolita y snob Nueva York todo el Siglo XX y las dos primeras décadas del XXI, llegar a una sociedad en la que la igualdad racial no sea cosmética sino real posiblemente tome otro tanto, pues la herida histórica es profunda y la rabia acumulada inmensa.