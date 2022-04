La democracia en manos de Vega

Abril 03, 2022 - 11:55 p. m.

Guillermo Puyana Ramos

Algo que nos distinguía de Venezuela, Nicaragua y Estados Unidos era nuestro sistema electoral. No era una maravilla, todo en la vida se puede mejorar, pero hasta el 13 de marzo era rápido en divulgar los resultados y los competidores lo aceptaban para proclamar victorias y reconocer derrotas a las pocas horas. Las disputas que podían cambiar un elegido eran sobre unos pocos votos entre los últimos de la fila. Pero 400 mil votos en una sola lista de Senado, era cosa de cuando los partidos repartían papeletas de votación en la calle mano a mano entre los votantes.



Los fraudes electorales necesitan un entorno de silencio y dilación: los boletines se demoran, no se avanza en el porcentaje de mesas contadas, se caen los sistemas, los funcionarios electorales salen de la visibilidad pública. Eso pasaba en las elecciones venezolanas hasta cuando hubo participación de la oposición. La razón de esas señales puede efectivamente ser otra: el tamaño de un país, la magnitud de su población rural o la complejidad de las reglas electorales, como pasó en Estados Unidos que no fue capaz de proclamar presidente electo hasta semanas después de las votaciones.



Crear confianza en el sistema de elecciones no ha sido fácil, muchos factores alteran la transparencia y libertad del voto antes de la elección, pero la acción de votar como algo íntimo del elector y la difusión rápida del resultado eran dos cosas que teníamos en Colombia.



Eso fue esencial para resultados muy apretados que así no gustaran, fueron respetados por los competidores. En esas dos circunstancias se refleja la legitimidad del resultado, aunque después haya disputas políticas en otros escenarios y de otra naturaleza que llevaron a resultados divergentes.



Tanto los 600 mil votos con que Óscar Iván Zuluaga ganó la primera vuelta presidencial de 2014 a Juan Manuel Santos, a los 53 mil de la derrota del Sí por la Paz en 2016 fueron aceptados como resultado objetivo. Zuluaga dio su discurso de victoria de primera vuelta a las 8 de la noche del 25 de mayo de 2014, y Santos aceptó el resultado a las 7 de la noche del 2 de octubre de 2016 en un breve mensaje al país.



Toda la legitimidad del sistema electoral descansa en esas pocas horas después del cierre de urnas. De ahí la gravedad de lo que sucedió el 13 de marzo. Una semana después a un solo partido le adjudicaron 390 mil votos que no aparecieron en el preconteo, gravísimo por donde se mire, es el 17% de la votación de ese partido, cambió la configuración del Senado en un parlamento que no tendrá congresista insignificante y trajo incertidumbre sobre la capacidad del sistema electoral de ser un actor calificado e imparcial.



Entre más se conocen las causas del desastroso desempeño de la Registraduría, menos quiero saber. En términos de responsabilidades hay que empezar por Alexánder Vega y los presidentes de las Altas Cortes que lo eligieron. Por ahora, en vez de ignorar el problema, Vega debe decir qué hará en mayo y junio próximos para que no se repita marzo.



Las encuestas para la segunda vuelta presidencial de este año anticipan un margen reñido, el triunfo puede ser de unos cientos de miles de votos. Hay que proteger los resultados en interés de todos, pero sobre todo del que viene de atrás retando las predicciones vigentes y contra quien se está construyendo la línea de que si gana será por fraude.



Estamos en manos de Vega, veedor de las elecciones de Estados Unidos 2018.