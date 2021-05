La Constitución inexistente

Mayo 30, 2021 - 11:55 p. m.

2021-05-30

Por:

Guillermo Puyana Ramos

Como un suflé bien esponjado, el exprocurador Fernando Carrillo dijo hace poco que no había qué hacer ningún cambio constitucional para resolver el conflicto social del paro, porque todo había quedado de maravilla en esa Constitución que, como se dice en las dedicatorias mediocres, sin su contribución no hubiera sido posible. Dirá Carrillo, envanecido, cómo van a cambiar algo que él hizo, pues las “conquistas” que la gente pide ya están consagradas en la Constitución, lo que hay que hacer es aplicarla.



Esta visión idealista limita el problema a una disociación entre la realidad material y los modelos legales, y a proponer que basta con que normativamente haya “conquistas” para que venga la paz, la estabilidad social y la prosperidad, con todos sus adornos: no tiene sentido que haya protestas porque la Constitución ya dice que el Estado tiene que garantizar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden jurídico justo.

También dice que los nacionales y extranjeros deben cumplir la ley, que la justicia debe ser pronta y cumplida, que los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás y que la paz es una obligación. Aplíquenla, es todo lo que se les ocurre decir a los idealistas, fácil.



Esta propuesta, frente a la situación real de Colombia, no resiste un debate de colegio. Precisamente que 30 años después de expedida la Constitución haya un fracaso social de la dimensión que estamos viendo, desvirtúa la teoría de que todas las “conquistas” ya están otorgadas, “solo” hay que aplicarlas. La otra forma de mirar el asunto es desde la realidad: el Estado es una estructura enorme y voraz que no garantizó la distribución de la riqueza, ni la creación de empleo productivo, ni la educación de calidad, ni la participación ciudadana, ni la vigencia real de la democracia, ni el acceso a la justicia.



De ese Estado hace parte un sistema judicial que es cada vez más opulento, enredado y lleno de todo tipo de magistrados. Desde el Estado, el sistema judicial ha confesado el fracaso sistemático del idealismo constitucional y para eso basta ver cuántas políticas o ausencias de políticas han llevado a declarar “estado de cosas inconstitucional”, es decir una violación “masiva y generalizada de derechos que afecta a un grupo significativo de personas”: en asuntos como las libertades personales, el acceso a la salud, desplazamiento y meritocracia.



Nada se acabó en la Constituyente de 1991, ni el clientelismo, ni la corrupción, ni la exclusión, ni la ineficacia de la justicia, ni la destrucción del ambiente. A cada rato salen índices que demuestran el fracaso real, como la incapacidad de los estudiantes de comprender textos complejos en las pruebas Saber, como la tasa de deforestación para extender la frontera agrícola o por narcotráfico, como la informalidad laboral, como la congestión en los trámites judiciales.



Desde 1991, las respuestas idealistas del Estado han sido planes de desarrollo con nombres ostentosos que prueban su fracaso: “Revolución pacífica”, “Salto social”, “Cambio para la paz”, “Desarrollo para Todos”, “Prosperidad para Todos”, “Todos por un nuevo país”, “Pacto por la equidad”. Todos, paz, prosperidad, bla, bla bla.



El maquillaje reformista ha sido la salida usual. Un pacto partidista para habilitar las soluciones legislativas, en defensa de “la institucionalidad”. Eso fue lo que hizo Cesar Gaviria para pasar una vez más al eterno partido reformista, de la oposición al gobiernismo, sabrá Dios a qué costo, mientras en la calle el ruido de fondo anuncia una batalla cada vez más sucia y sangrienta, porque la Constitución de la que habla Carrillo sencillamente no existe.