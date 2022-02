Hubo radio

Febrero 20, 2022 - 11:55 p. m.

2022-02-20

Por:

Guillermo Puyana Ramos

Por razones totalmente ideológicas mi papá no permitió que en la casa tuviéramos televisión, por lo que crecí desconociendo una cantidad de cosas importantes, pero, en cambio, sí hubo mucha radio. Mi abuelo por razones totalmente generacionales vivía pegado de la radio, dormía con la radio y todo venía por la radio. Hasta tenía un periódico llamado El Radio, en Pasto. Cuando mi papá dio el brazo a torcer vencido ante la evidencia de lo chévere que es la televisión, siguió oyendo la onda corta de sonidos raros y oscilantes que le daban autoridad y misterio.



Yo era un ser anacrónico a finales de los 70 que por desgracia no sabía qué era M.A.S.H., pero afortunadamente desconocía qué era The Waltons; de Animalandia solo oía hablar. La rectificación ideológica paterna llegó a tiempo para conectarme con Tres Son Compañía y los Duques de Hazzard, Cosmos y Naturalia. Pero de radio sí sabía un montón.



Lo que más recuerdo obviamente son las voces. Fuera leyendo libretos de radionovelas, noticias, comentando cultura, reportando hechos, moderando debates, todas eran voces atractivas y cautivantes, transmitían credibilidad sin importar de qué se tratara. No es que fueran suaves, es un fenómeno distinto que no sabría cómo describir, pero lo amarraba a uno a la radio.



Hasta la narración deportiva, el campo de las pasiones más oscuras, tenía unos magos como Carlos Arturo Rueda o Mike Schmulson a quienes no les entendía nada, pero me gustaba oírlos. A mí me gustó el béisbol treinta y cinco años de ver el primer partido, por alguna narración radial de Schmulson y Edgar Perea.



La radio se ha vuelto el imperio de la ramplonería, la ignorancia, el abuso y sobre todo la estridencia. Todos gritan, el del noticiero grita, quien modera grita porque quiere ser otra parte del debate e imponer su criterio, el que entrevista le ladra al entrevistado para que le diga lo que quiere oír, y hasta los entrevistados se gritan entre sí y los demás, si hay que hacer un reportaje sobre Gordon Hempton, autor de One square inch of silence, también gritan. Cuando no gritan, ríen a carcajadas. La radio funciona sobre unas reglas básicas de cortesía en la conversación porque el interlocutor está inerme al otro lado y su única alternativa es apagar o aguantarse.



Salvo excepciones notables y persistentes de respeto a las reglas de la radio, como Judith Sarmiento y Julio Sánchez Cristo el panorama es desolador. Y no se trata del formato, porque es posible hacer una radio sobre temas muy controversiales sin patanería ni vulgaridad. En Estados Unidos hay un programa que se transmite por radio y streaming llamado Intelligence2 en donde se han juntado partes tan extremas como clérigos musulmanes fundamentalistas con Aiyan Hirsi Ali que es una apóstata, a discutir si el Islam es una religión de paz. Posiciones durísimas y ni un solo grito, nadie metiéndosele a la palabra del otro.



Tal vez eso era lo más importante de la radio de la época en que me privé de Los Waltons: la calidad del discurso público, sin importar el tema, el área o la vertiente ideológica, la gente trataba de mantenerse dentro de unas reglas básicas que lo hacían posible. Como en el tráfico, es mejor si alternamos el paso con el de al lado en vez de cerrarlo por pura mala leche.



Hoy todo se trata de cómo se impone el más gritón y el más zafio, ‘lo puse en su sitio’ o ‘le dije tres palabritas’ son los resultados óptimos de un debate, se busca vencer, no convencer.

