El racismo de Edinson Cavani

Diciembre 13, 2020 - 11:55 p. m. 2020-12-13 Por: Guillermo Puyana Ramos

Edinson Cavani tenía razón en celebrar luego el partido de Manchester United contra Southampton el pasado 29 de noviembre. Entró como sustituto en el segundo tiempo y el United perdía 2-0. Cavani hizo el pase al portugués Bruno Fernandes para el primer gol y luego anotó los dos siguientes. Al festejar el tercer gol, se arrodilló e hizo el gesto de lanzar una flecha con un arco. Más tarde, esa imagen la usó un amigo del futbolista en un mensaje en Instagram diciéndole: “¡Así te quiero, matador!”. Cavani respondió a su amigo “gracias negrito”. Claramente una expresión cariñosa entre amigos, usual en Suramérica.



Pero la dicha no duró mucho. Pocos minutos después Cavani estaba borrando el mensaje, pidiendo perdón y excusándose de lo que no tenía que excusarse, que es haber usado epítetos racistas en sus redes sociales, violando los lineamientos de la Asociación Inglesa de Fútbol, que le abrió una investigación en la que de una vez le fue advirtiendo que reconocer el error, pedir perdón y borrar los mensajes no lo eximía de una multa y eventualmente una suspensión por varias fechas. Le hubiera ido mejor en un juicio inquisitorial.



A eso nos ha llevado la insania de la rectitud política. Es una estupidez que se esté aplicando el estándar de racismo a todo y hayan llevado a Cavani a actuar con pánico hasta borrar un mensaje inofensivo a su amigo, que seguramente agradece la intimidad que se refleja en que Cavani le diga negrito. En el cono sur su uso familiar y cariñoso es más acentuado que en el resto del continente. Sin desconocer que la muy petulante y blanca Argentina de mitad del siglo pasado usó despectivamente términos como negro, turco y chino generalizando por rasgos raciales u oficios (un ‘chino’ en Argentina es una tienda de víveres), muy rápido se desarrolló un uso coloquial, amistoso y socialmente mucho más que aceptable. Negra le decían a Mercedes Sosa los manifestantes que le pedían regresar del exilio (“negra no te vayas, negra vení, quedate en Argentina que es tu país”). Y negro le decían al blanquísimo Roberto Fontanarrosa.



Lo que le pasa a Cavani tiene una dimensión aún más preocupante que es la tendencia a volver uniforme un criterio a partir de la perspectiva moral de una cultura o un grupo, en este caso de los ‘liberales’. Los ingleses que tienen una cola larga de racismo, que usufructuaron la esclavitud negra en el primer mercado global de la historia y son los responsables históricos de la mayor tragedia que se haya podido infligir a la humanidad, mucho más que la que padecieron los judíos, no son exactamente los llamados a dictarle a los suramericanos los estándares aceptables del uso de palabras que para los ingleses tienen contenido racista pero para los uruguayos no.



El mundo se está plagando de estos estándares. Hace poco un profesor de una universidad norteamericana fue suspendido porque en clase estaba explicando las muletillas verbales que se usan en diferentes culturas para conectar ideas: ‘like’, ‘so’, ‘o sea’ e ilustró la más común en chino: ‘nàgè’ que en chino equivale a ‘ese(a)’ pero a algún fanático de la rectitud política le pareció demasiado cercana a ‘nigger’.



El tema da para ríos de tinta. La misma concepción idiota que condena a Cavani por decirle negrito al amigo que le felicitó sus dos golazos, inspira el lenguaje depurado que impide que a la gente le digan que debe corregir los errores que comete. No se debe decir que se equivocaron, sino que tienen ‘áreas de mejoramiento’.