Julio 18, 2021 - 11:30 p. m.

2021-07-18

Por:

Gonzalo Gallo

Le pidieron a una mujer muy sabia varias guías en el arte de vivir y convivir y ella dio estas:



1. Aceptarse y aceptar. Siempre hay paz en la aceptación y ella no impide cambiar lo que se puede mejorar.



La aceptación se hace con paz y seguros de que todo marcha como debe ser y es perfecto en su aparente imperfección.



2. Adaptarse. No sólo a las personas, también al entorno con una actitud amorosa, festiva y serena.



Cuando te adaptas ves claro que la felicidad no depende del exterior, sino de lo que hay en tu alma.



3. Respetar. No empecinarse en cambiar o controlar a los otros, y valorar sus ideas y su enfoque de la vida



Cada ser es autónomo y el camino es respetarlo sin juicios, agravios o imposiciones que busca el ego soberbio.



4. Valorar. Lo pequeño y lo grande, disfrutarlo todo y eliminar las quejas y el inconformismo. Quien valora agradece y quien agradece vive feliz.



Sigue en Instagram @Gonzalogallog