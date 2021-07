Julio 18, 2021 - 06:20 a. m.

2021-07-18

Por:

Gonzalo Gallo

Este es un buen día si decides amar con libertad y odiar la dependencia emocional.



No amarres a nadie y no permitas que nadie te encadene a ti en una relación sufriente.



Se sufre lo indecible cuando te anulas o anulas al otro, cuando creas lazos que atan.



Amar es aceptar que somos seres autónomos y que sólo amas a quien no necesitas.



Con esa persona te sientes en la gloria, pero también eres feliz sin ella con un amor no posesivo.



Para lograrlo necesitas amarte, tener muchas razones para vivir y ningún deseo de dominar a los demás.



Una relación dependiente tiene fecha de vencimiento y se le ve la herrumbre desde el inicio.



Mira qué quieres hacer para dejarle las alas al amor ya que muchos se las recortan con su egoísmo.



