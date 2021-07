Julio 16, 2021 - 11:30 p. m.

2021-07-16

Por:

Gonzalo Gallo

Varios pensadores han usado la metáfora del viaje para describir la vivencia del amor:



“Para ser he de salir de mí y buscarme en los otros, que no son si yo no existo y me dan plena existencia”. Octavio Paz



También el pensador español José Ortega y Gasset describe el amor como un viaje hacia otro ser.



Un viaje en el que dejas de girar en torno a tu ego orgulloso y eliges conectar con otro corazón.



El amor refulge cuando la conexión es interna y no sólo de piel con piel o por motivos superficiales.



Al amar eliges que el otro crezca y dé lo mejor de sí, pero el egoísta no es capaz de eso porque no sabe compartir.



Por eso pone límites y cadenas, manipula, irrespeta y cela, ya que no sabe darse y dar, sólo recibir.



Amar te hace vulnerable y puede dolerte, pero nadie sufre tanto como el que no ama. Sin amor no hay felicidad.



