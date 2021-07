Julio 15, 2021 - 11:30 p. m.

2021-07-15

Por:

Gonzalo Gallo

Sabiduría del Japón: “Acepta sereno la adversidad y cambia lo que puedas con fe”. No es resignación es aceptar que controlas poco.



Las personas tenemos un control muy limitado de la realidad, de lo que nos ocurre y lo que nos pueda pasar



Sin embargo, tenemos libertad para tomar decisiones y orientar nuestra vida según nuestros propios propósitos y anhelos.



Es sabio aceptar que no somos dueños del destino y que en la vida a veces llega lo inesperado.



En el Japón los niños aprenden desde pequeños a asumir la realidad con actitud positiva y a desechar las quejas y los lamentos.



Es una cultura que se refleja en la palabra “shoganai” que es algo así como “acepto los hechos tal como son”.



Pero eso no es resignación ya que dan los mejor de si mismos para mejorar todo lo que se pueda.



Por eso también usan la palabra “gamán” que equivale a somos capaces de superar esto. Son valiosas lecciones.



