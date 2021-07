Julio 12, 2021 - 11:30 p. m.

2021-07-12

Por:

Gonzalo Gallo

Pocos regalos más valiosos te puedes dar que te sirvan tanto como llegar a un despertar de consciencia.



Consciencia no es inteligencia, es la claridad que te llega al caer en la cuenta de quién eres, para qué estás acá y cómo vives.



Es un conocimiento superior, espiritual, que no tiene que ver con la razón y que suele adquirirse en la meditación.



Cuando haces una introspección sincera llega un momento en el que corres un velo y hay un deslumbramiento.



Entonces ves lo que antes no podías captar cegado por el ego soberbio e hipnotizado por lo superfluo y lo vano.



La falla es que habitualmente el humano toma consciencia es a través de duras vivencias, o sea, sufriendo.



Es más, la ignorancia y la inconsciencia son tan mayúsculas que se cambia cuando hay saturación de dolor.



Si vibras más y más en amor eso te lleva a ser cada día más consciente y más coherente, o sea, a tener una buena vida.



