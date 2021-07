Julio 11, 2021 - 06:20 a. m.

2021-07-11

Por:

Gonzalo Gallo

El futuro nunca es incierto cuando llenas de amor y de fe el presente. Tu porvenir es el fruto de los que siembras hoy.



De seguro quieres conectarte con tu esencia, con lo mejor de tu divinidad. Simplemente vive bien tu humanidad.



Ámate, ama a Dios, ama a los demás y dedícate a dar un buen fruto con tus talentos y a corregir tus fallas.



No siempre puedes hacer todo lo que amas, pero es claro que siempre puedes amar lo que haces.



Sé un buen sembrador y acepta que otros y no tú van a recoger algunos frutos de tu buena siembra.



De hecho, tú vives mejor gracias a lo que antes de ti sembraron con amor tus ancestros y otros seres.



En la vida hay pruebas exigentes, pero siempre puedes sobreponerte con amor, con fe y con mucha dedicación.



La vida no es un enigma sin solución y, unido a Dios, puedes celebrar un bello amanecer después de una noche de tormentas.

​Sigue en Instagram @Gonzalogallog