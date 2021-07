Julio 08, 2021 - 11:30 p. m.

2021-07-08

Por:

Gonzalo Gallo

Seguro conoces esta oración a María: Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve.



A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.



Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos.



Y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María.



Es bien antigua y puede ser del siglo XI. Tiene sus frases bonitas y otras que reflejan una fe bien negativa.



Lo digo con respeto para mostrar como las creencias humanas nos llevan a vernos como no somos.



Lo hice antes pero hoy soy incapaz de verme como un “desterrado hijo de Eva gimiendo y llorando en este valle de lagrimas”.



¡Que horror!. Un lenguaje para victimizarse que remata con la visión de esta vida como un destierro.

