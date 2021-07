Julio 06, 2021 - 11:30 p. m.

2021-07-06

Por:

Gonzalo Gallo

La vida sólo existe en el presente y te la pierdes cuando dejas que tu maravillosa mente se enfoque en el ayer o el mañana.



La mente no es ninguna loquita como se suele decir, ella es un gran regalo y lo que necesitas es tener su control.



Lo logras si te dedicas a mantenerla centrada en el ahora y en lo positivo. Claro que eso pide dedicación.



Las emociones que te perturban son mente en el pasado o en el porvenir como lo puedes ver:



En las tristezas, los odios, las culpas, las rabias y las añoranzas tu mente te tiene anclado en el ayer.



Con los miedos y las preocupaciones ya sufres por algo que acaso no va a suceder en el futuro.



¿Quieres ser el dueño de tu mente o dejar que ella controle tu vida? Es tu decisión. Toma el control de tu mente para que sea tu aliada.



La solución está en tres palabras que ojalá sean como un mantra que te repites mucho: Amo y me amo aquí y ahora.

