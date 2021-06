Junio 29, 2021 - 11:30 p. m.

2021-06-29

Por:

Gonzalo Gallo

Pregunta valiosa: ¿Qué es para ti la práctica espiritual? ¿De verdad le dedicas a tu alma un buen tiempo cada día?



Sé consciente de que eso no es lo más común y que de los 1440 minutos del día los humanos sacan escaso tiempo para su espíritu.



Eres espiritual ante todo viviendo en una comunión amorosa con Dios en la que lo sientes siempre presente.



Para tantos Dios es una presencia ausente. Él está en su interior, pero pocos viven en sintonía con él.



¿Cómo más se nutre el alma? Con meditación, con oración, haciendo buenos rituales, leyendo libros inspiradores.



Tu alma agradece que te conectes con los ángeles, que escuches bellos cantos espirituales, que des gracias sin cesar.



La práctica espiritual no es de momentos, pide disciplina y dedicación como todo lo que es valioso.



Por más espiritual que seas hay pruebas y días de sequedad. No es un senderito de puros pétalos. Hay espinas.

