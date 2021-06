Junio 23, 2021 - 11:30 p. m.

2021-06-23

Por:

Gonzalo Gallo

Cuando la adversidad te estremece, puedes responder de dos formas ante lo que ves como malo: luchar o fluir.



La primera te llevará a un gran desgaste de energía vital y a actuar con una actitud hostil y combativa.



La segunda te moverá a hacer lo que puedas con una actitud positiva y sin ver la vida como una batalla.



Estás mejor si jamás luchas contra nadie ni contra nada, aunque afrontes situaciones complicadas.



Si te atacan tienes derecho a defenderte, pero nunca mires la existencia como una lucha.



Cuando aceptas, fluyes; cuando haces resistencia, sufres. No me cuadra la expresión “guerrero de la luz”.



No veo la vida como una guerra o una lucha. Se habla de “la lucha o la guerra contra el covid o el virus”. ¿Es la mejor forma de verlo?



Conozco enfermos que se han hecho amigos del cáncer y les ha ido mejor que los que luchan contra él.

