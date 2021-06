Junio 22, 2021 - 11:30 p. m.

2021-06-22

Por:

Gonzalo Gallo

Si quieres ves la muerte como una puerta que se abre, no como una puerta que se cierra.



Eso que el humano llama muerte es solo un paso entre vidas, es un cambio de forma, una transformación.



Desecha lo que te enseñaron y sé consciente de que eso que llaman muerte no es un final, sino un principio.



Es como lo que se da en la planta, si quieres lloras por la flor que se marchita o te alegras por la vida que hay en la semilla.



Si te liberas de creencias religiosas y culturales, puedes llegar a hacerte amigo de la muerte que te lleva a otra vida.



Para quien deja su cuerpo morir es una liberación, es una experiencia de paz y de iluminación. Se da una vivencia de libertad total.



Para ti puede ser un drama sobre todo por los apegos, por pelear con un dios que no existe y por ver la muerte como una pérdida.



También por hablar de muertos que viven porque ese trance es solo un cambio de vida y de dimensión.



