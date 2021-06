Junio 20, 2021 - 06:20 a. m.

2021-06-20

Por:

Gonzalo Gallo

Asimila y aplica estos proverbios del Hinduismo: - La vejez empieza cuando los recuerdos pesan más que las esperanzas.



- Antes de juzgar a una persona, ponte en su lugar y piensa que en el futuro estarás haciendo lo mismo.



- Al ego orgulloso le encanta hacerse sentir. Siléncialo porque los ríos hondos fluyen callados y los arroyos son ruidosos.



-El árbol no niega su sombra ni al leñador. No hay árbol que el viento no haya sacudido muchas veces.



- Vive ligero de equipaje porque un humano sabio sólo posee lo que no puede perder en un naufragio.



- La más larga caminata comienza con un paso, por lo mismo, sé paciente y perseverante.



- Un corazón amoroso y tranquilo ve una fiesta en todas las aldeas y acepta lo adverso sin peleas.



- No hay peor ceguera que la espiritual. ¿Qué ve el ciego aunque se le ponga una lámpara en la mano?



