Junio 06, 2021 - 06:20 a. m.

2021-06-06

Por:

Gonzalo Gallo

A veces estamos como en un árido desierto y creemos que no hay salidas o que todo está perdido.



Cuando el horizonte se nubla es cuando tienes que apelar a lo mejor de ti mismo. Cree que con amor y con fe siempre te superas.



El poder de la fe despeja los caminos y el aliento de la esperanza nos asegura que todo estará bien, paso a paso, si no desfalleces.



Lo que necesitas es una fe activa, una fe de buenas acciones y no de lindas palabras. La fe firme convierte en posibles muchos imposibles.



A una persona sin ganas de nada ante arduas pruebas le dijo hace años un sabio Maestro en la India.



“Cuando mantienes viva la esperanza, la esperanza te mantiene vivo. Confía y persevera”. La esperanza es un motor que te impulsa hacia adelante.



Pero esa esperanza no puede ser pasiva. No es sentarte a esperar. Es ponerte en camino, es dar lo mejor de ti, insistir y persistir.



Esperar con los brazos cruzados es nutrirse de ilusiones y sembrar frustraciones. Los exploradores e inventores se apoyaron en el poder de la fe y la energía de la esperanza.

​Sigue en Instagram @Gonzalogallog