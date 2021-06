Mayo 31, 2021 - 11:30 p. m.

2021-05-31

Por:

Gonzalo Gallo

Alexander y Dayana eran muy amigos y se dirigían a casa a altas horas de la noche. De pronto ella musitó:



“¿Sabes, Alex? Tengo un miedo espantoso”.



- “¿Y de qué tienes miedo?”.



- “Bueno, tengo miedo de que puedas intentar besarme”.



- ¿Pero cómo voy a besarte, Dayana, si llevo un cubo en cada mano y una gallina debajo de cada brazo?”



- Amigo mío, tengo miedo de que puedas poner una gallina en el suelo debajo de cada cubo y luego me beses.



Nota: Con más frecuencia de lo que crees, lo que la gente te hace es lo que tú has deseado o has pedido.



La mente tiene un poder magnético y, aunque no te llega todo lo que quieres, si atrae mucho de lo que piensas con tesón.



Es cierto que hay una ley de atracción, pero también existe una ley de correspondencia y te llega es lo que te mereces.



O sea, atraes lo que te conviene para tus aprendizajes, y lo puedes ver como malo, pero te enseña mucho si lo asumes bien.

