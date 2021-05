Mayo 30, 2021 - 06:20 a. m.

2021-05-30

Por:

Gonzalo Gallo

Aprovecha las oportunidades que surgen para hablar con tus niños pequeños sobre el ciclo de la vida.



Una mosquita o una mariposita muertas son útiles para que el niño sepa que existe la muerte y así lo preparas para cuando llegue.



Como eso no se hace, la muerte pilla por sorpresa a adultos e infantes y ya es tarde para dar explicaciones.



De todos modos debes hacerlo pero es mejor estar preparado desde antes y así todos van a sufrir menos o a no sufrir.



No evadas esa realidad y habla con ellos con palabras claras y sencillas mostrando como un cuerpo deja de funcionar.



El adulto atrapado en sus creencias erróneas es quien se crea unos problemas que no existen para los pequeños.



En varias ocasiones he estado con ellos en un funeral y los que sufren son los adultos prisioneros de sus temores.



En internet hay información para que no aplaces eso. Ya cuando la muerte llegue de improviso será muy complicado.

