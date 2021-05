Mayo 28, 2021 - 11:30 p. m.

2021-05-28

Por:

Gonzalo Gallo

Tu vida fluye mejor si aceptas la dualidad y buscas allí una unión final en lugar de ver oposición y juzgar.



Lo que se llama negatividad es el modo como en este plano terrenal se evoluciona y eso es necesario.



Hace falta la sombra para que brille la luz, se necesitan pérdidas para practicar desapego y crisis para mostrar resiliencia.



Sin tensión los instrumentos de cuerda no dan sonido y sin exprimir las uvas no puedes saborear un rico vino.



Debido a tus creencias y apegos ves como mala la muerte, pero para quien parte es una gozosa liberación.



Los humanos ven como malo lo que es parte de un plan divino para poder evolucionar en consciencia y en amor.



No son los hechos en sí mismos, aunque duelan, los que causan sufrimiento, es el modo de asumirlos.



Tú eliges en todo evento acoger todo con amor o con desamor, con serena aceptación o haciendo resistencia. Sufrir es opcional.

​Sigue en Instagram @Gonzalogallog