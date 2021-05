Mayo 25, 2021 - 11:30 p. m.

2021-05-25

Por:

Gonzalo Gallo

Cada día que saludo es una oportunidad que tú me regalas Señor, para vivir con fe, amor y bondad. Son las virtudes que necesito y que me llevan a convivir en paz y entenderme con todos.



Si aprecio la humildad puedo desterrar la soberbia y actuar siempre como instrumento tuyo.



Una lección que entendió con claridad Francisco de Asís. Oh Dios, cuando actúo como instrumento divino, el orgullo se desvanece. Cuando amo y confío, los temores se disipan.



María de Nazareth me enseñas a hacer siempre la voluntad divina sin intereses egoístas y resabios inútiles.



En la misión el amor es exigente y en la vida hay sacudidas y pruebas que parecen insufribles. Pero el amor todo lo supera.



María, José y Jesús lo vivieron desde un sucio pesebre hasta la desolación de una cruz y nunca sucumbieron al desespero.



Mi desafío es amar de verdad, es vivir siempre conectado contigo Dios como lo hizo María. Gracias por amarme sin medida y por tantas bendiciones.

