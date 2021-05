Mayo 24, 2021 - 11:30 p. m.

2021-05-24

Por:

Gonzalo Gallo

Sabiduría china: Una persona miserable exige mucho a los demás; un sabio se exige así mismo.



– Una persona sabia tiene sus propias opiniones y toma sus decisiones, mientras que un ignorante sigue a la opinión pública.



– La victoria demuestra lo que una persona puede llegar a hacer; su respuesta en la derrota muestra su valía.



– Es mejor una cabaña en la que te sientes feliz que un palacio en el que solo puedes aparentar y llorar.



– Para quien no sabe a dónde quiere ir, todos los caminos sirven, pero es bien difícil que alcance un sueño.



– No tengas miedo de avanzar despacio y con cautela, ten miedo de quedarte quieto o de no arriesgar nada.



– Darles a los hijos un buen ejemplo y una habilidad es mejor que darles mil piezas de oro.



Nota: la sabiduría vale más que todo el dinero, pero de nada sirve saber sin practicar. Logra tu transformación con la información.

​Sigue en Instagram @Gonzalogallog