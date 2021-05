Mayo 23, 2021 - 11:30 p. m.

2021-05-23

Por:

Gonzalo Gallo

En el año 2002 trascendió un medium y vidente brasieño muy famoso y admirado llamado Chico Xavier.



Practicaba el espiritismo que en ese país tiene muchos seguidores en la línea de su fundador Allan Kardec, de Francia.



Respeto esa corriente, pero no comparto su práctica de invocar a los espíritus que no han trascendido.



Esas almas frenadas saben lo que acá no sabemos y por eso pueden presentarse como personajes de la historia.



En las sesiones entonces supuestamente habla Tesla, o Einstein o el Papa Juan Pablo II, pero no son ellos.



Hablo de Chico Xavier es porque tiene una película interesante sobre la vida que sigue después de la muerte. Llama “Nuestro hogar”.



Él fue una persona de buen corazón y un gran filántropo. Escribió muchos libros canalizados.



En el film se habla de una dimensión que sigue después de la muerte y que se llama Umbral. No es exactamente el cielo.

