Mayo 21, 2021 - 11:30 p. m.

2021-05-21

Por:

Gonzalo Gallo

Shvetaketu fue un sabio de la India que dedicó muchos años de su vida a profundizar los libros sagrados.



Los conocía como el mejor maestro pero, un día su padre le hizo ver que tenía mucho conocimiento y poca sabiduría.



Él quedó impresionado, dejó a un lado los libros y se dedicó a buscar la sapiencia que no se expresa en palabras.



Con el tiempo descubrió que la verdad está más allá de las doctrinas y se halla adentro, no afuera.



Cito aquí esta historia porque todos podemos caer en la trampa de acumular información sin lograr transformación.



Lo que vale no es andar de seminario en seminario o de libro en libro, sino tomar conciencia y amar de verdad.



Ojo. También hay “adicciones espirituales” y apresan a los que saben mucho y practican poco.



Hay doctores lejos de la luz y también hay analfabetos iluminados. Piénsalo y mira en dónde estas.

