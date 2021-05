Mayo 09, 2021 - 06:05 a. m.

2021-05-09

Por:

Gonzalo Gallo

Todos tenemos una gran deuda con antepasados que dieron lo mejor para mejorar la calidad de vida que hoy disfutamos.



Es una larga lista de exploradores, maestros, inventores, poetas, creativos, artistas y seres amorosos.



Piensa en esto y con tu buen actuar se una luz que alumbre el camino de muchos, se un sol que cada día brille más.



Para estar bien suelta los odios, culpas, iras y tristezas que vienes cargando. Lo logras si vibras en amor.



Es vital correr velos que te impiden ver tus fortalezas y tus debilidades o las cualidades de los demás.



Ámate sin medida, acéptate y no busques ser como otros, sé tú mismo aprendiendo de los que saben vivir.



Cuando te amas te sientes seguro y no buscas aprobación ni te afecta lo que piensen o digan de ti.



Eres una chispita de la divinidad en un empaque corporal. Disfruta tu vida como si no hubiera un mañana.



