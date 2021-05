Mayo 06, 2021 - 11:30 p. m.

2021-05-06

Por:

Gonzalo Gallo

Comprensión o polarización son las dos opciones hoy en día para para mi, para ti y para todos. Elige la comprensión.



Te pones, no en los zapatos, sino en la piel del otro, en su realidad, no lo juzgas ni lo atacas y entiendes por qué actúa de determinada manera.



Con polarización, el ego soberbio te convence de que solo tú tienes la razón, que el otro está errado y entonces surge la confrontación.



Nadie es dueño de la verdad, solo de “su verdad”. Una polarización severa es uno de los mayores males que el país tiene.



Se debe al liderazgo errático y torpe de algunos y a posturas rígidas. Como Buda busca el “camino medio” para no aliarte ni con uno no con otro bando.



Es simplista atribuir las protestas solo a fuerzas oscuras. No, hay una amalgama de muchos sectores: jóvenes, sindicatos, campesinos, indígenas, gente pobre.



Y claro, allí se cuelan vándalos, disidencias de las Farc, narcos, violentos y personas con intereses políticos.



La salida está en calmarse, apagar el fuego de la ira y dialogar con mente y corazón abiertos.



Es la hora de enfriar los ánimos, pensar en grande, amar la patria y pasar de la confrontación a la conciliación.

