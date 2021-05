Mayo 02, 2021 - 06:20 a. m.

2021-05-02

Por:

Gonzalo Gallo

Te pierdes la vida real por vivir prisionero de los juicios y los debería: debería cambiar esto, el mundo debería ser distinto, tal persona debería, etc.



El hecho es que el mundo marcha como debe marchar y con amor tú influyes para que mejore, no con rabias o juicios.



Cultiva un amor compasivo. La mente siempre quiere estar en lo correcto y crea su propia realidad para quedar bien.



Por eso ora con fe y dile a Dios cada día: Señor, me das serenidad para cambiar lo que no puedo cambiar.



Ojo, sé reflexivo, medita, no seas esclavo de tu mente volátil e irás confiado donde el corazón amoroso te lleve.



De una amorosa aceptación dependen tu felicidad, la de aquellos que amas y la paz del universo.



Amate y dedica tiempo a tu espíritu. No feries tu paz en un intento inútil, porque un gato nunca va a ladrar.



Alégrate si les dices adiós a los “debería” y aceptas la realidad tal como es ya que es casi nada lo que puedes cambiar fuera de ti.



