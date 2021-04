Abril 28, 2021 - 11:30 p. m.

2021-04-28

Por:

Gonzalo Gallo

Para no airearse y no reaccionar, aún conserva validez el consejo clásico de contar hasta 10 antes de hablar.



Está claro ya que las peleas nacen de la respuesta, no del agravio, y la persona realmente inteligente no se deja ‘enganchar’.



Un término de algunos sicólogos para mostrar que, si te agravian, tu mejor respuesta es permanecer imperturbable como Jesús o Buda.



Sin tolerar graves maltratos, lo que se sugiere está en la sabiduría popular con dichos quijotescos como:



“A un bagazo, poco caso”, y uno más burdo: “a un cagajón, poca atención”. Sabiduría es no vivir del qué dirán.



No te amilanas ante las críticas, sencillamente las ignoras y sabes que nunca eres más si te alaban ni menos si te vituperan.



Algo que por allá en el año 150 d.C. practicaba el sabio emperador Marco Aurelio, discípulo del estoico Epicteto. Suyo es este aforismo:



“Tu felicidad no depende de la realidad, depende de tus respuestas, de tu juicio sobre lo que sucede.



Suprime tu opinión y así suprimes el daño”. Todo un desafío de transformación interior que pide disciplina e inteligencia emocional.



