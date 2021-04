Abril 25, 2021 - 11:30 p. m.

2021-04-25

Por:

Gonzalo Gallo

Te das un gran regalo cuando te dedicas a ser una mejor persona y a crear una atmósfera amorosa y apacible.



El sabio no cae en la trampa de las ilusiones, se conoce, se controla y despide por una puerta el orgullo para que entre la humildad.



Sabiduría es vibrar en amor y aprender a identificar cuáles deseos son positivos y cuáles son inadecuados.



Un deseo positivo no te induce a crear apegos dependientes que con el tiempo solo generan sufrimiento.



Un deseo positivo sólo te lleva por el sendero del amor a ti mismo, al ser supremo, a los demás y a la creación.



Cada día estás mejor cuando le dices sí al altruismo y no al egoísmo. Altruismo es ser compasivo y generoso.



Cuando lees los evangelios ves cómo Jesús se acercaba con amor a los más necesitados y los excluidos de su tiempo.



Era bondadoso y se atrevió a poner como ejemplo a los que eran juzgados: un samaritano, una cananea y un centurión romano.

