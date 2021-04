Abril 22, 2021 - 11:30 p. m.

2021-04-22

Por:

Gonzalo Gallo

Cuando las dudas y los miedos te acosen, busca guía con la persona con experiencia, no con quien tiene la teoría.



Antes de actuar, reflexiona, escucha tu corazón y, si no quieres que se sepa lo que haces, no lo hagas.



Cada mañana cuando te levantes, da gracias por el nuevo día, revístete de amor y vístete con una sonrisa.



Saluda cada día como una buena aventura y valora mucho el tiempo porque es como el discurrir de un río: no vuelve.



Las personas creen en ti si eres honesto, coherente y nunca haces promesas que no puedes cumplir.



Sé bien consciente de que eres dueño de tu silencio y esclavo de las palabras que pronuncias.



Todos los sabios han amado el silencio porque es una gran fuente de sabiduría, y es mejor cuando lo disfrutas en meditación.



Alégrate si cada día juzgas menos o ya no lo haces, juzgar es una plaga y ser compasivo es un bello regalo.

​Sigue en Instagram @Gonzalogallog