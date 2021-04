Abril 15, 2021 - 11:30 p. m.

2021-04-15

Por:

Gonzalo Gallo

El Tao de Lao Tse nos regala una nueva luz cuando dice: “Las cosas al mismo tiempo pueden ser y no ser de la misma manera.



Los extremos se tocan tanto que una persona va hasta el extremo de occidente y se encuentra con el oriente”.



Hay una perfecta sincronicidad en la trama de la existencia y, por eso, las cosas confluyen en un instante cósmico.



Claro que no siempre logramos descifrar los enigmas y para lograrlo se necesita mucha sabiduría y amor.



Los sabios que sí la poseen aceptan todo sin resistencia, conservan su fe y confían en los planes divinos.



Saben que los “males” son parte de un plan del alma en un proceso lento de evolución de consciencia.



Todo sucede en su momento justo y es gracias a las tinieblas que se aprecia la luz y sin tristeza no valoras la alegría.



Nada llega porque sí y el secreto está en fluir serenamente con una confianza irreductible y en sintonía con Dios.

