Oasis

Abril 04, 2021 - 11:30 p. m. 2021-04-04 Por: Gonzalo Gallo

- “¿Qué tiempo cree usted que vamos a tener hoy?”, le preguntó un individuo a un pastor en el campo.



- “Bueno, hoy voy a tener el tiempo que yo quiero”, respondió amablemente el pastor.



- “¿Sí?, no me diga. ¿Y cómo sabe usted que va a hacer exactamente el tiempo que usted quiere?”.



- “Verá usted, señor: cuando descubrí que no siempre puedo tener lo que quiero, aprendí a querer siempre lo que tengo.



Por eso estoy totalmente seguro de que hoy va a hacer el tiempo que yo quiero. En mi vida he aprendido esto:



Como no siempre puedo hacer lo que yo quiero, lo sabio es querer siempre lo que hago y aceptar todo en paz”.



Nota: La felicidad y la desdicha dependen de cómo afrontas los hechos, no de la naturaleza de los acontecimientos en sí.



Eres sabio cuando aceptas todo con paz y sin hacer resistencia que es la que trae el sufrimiento. Si aceptas, fluyes sereno.



