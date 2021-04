Oasis

Marzo 31, 2021 - 11:30 p. m. 2021-03-31 Por: Gonzalo Gallo

Hoy elijo, Dios de mi vida y mi ser, tenerte bien presente en mi diario vivir y no solo un ratico en la mañana y la noche.



Una fe de momenticos, para rezar de modo mecánico, no me sostiene en los tiempos aciagos y turbulentos.



Lo que preciso es estar siempre en comunión de amor contigo y no solo cuando el cielo se nubla y el alma duele.



A lo largo del día haré breves pausas para expresarte mi amor y mi inmensa gratitud al decirte: Te amo y me amas, gracias.



Dios mío, eres mi fuente de paz, eres mi descanso y mi esperanza, le pones alas a mi amor y a mi confianza.



Eres, Dios Madre-Padre, mi faro y mi fortaleza, siempre estás conmigo y yo quiero estar siempre contigo.



Te veo y te siento en el cielo azul y en el fluir del agua, en la caricia del viento y en el vuelo de los pajaritos.



Tú eres mi fuente de energía cuando lo adverso me visita, y me sostienes cuando siento que ya no puedo más.



Gracias amado Dios, eres el sol que no se oculta, la fuerza que me sostiene, eres el amado de mi corazón.

​Sigue en Instagram @Gonzalogallog