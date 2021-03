Oasis

Marzo 29, 2021 - 11:30 p. m. 2021-03-29 Por: Gonzalo Gallo

Dicen los que estudian curiosidades que en un beso apasionado se consumen unas 12 calorías.



Es curioso y puedes comprobarlo, si quieres, pero piensa mejor en las calorías que consumes con tu estrés.



Por lo mismo, siéntate, examina tus prioridades, modera tus ambiciones y confróntate sin autoengaños.



No sigas en una estéril batalla con tus principios y mira qué cambios quieres hacer para ganar paz interior.



Yo me asombro cuando trato a algunos ejecutivos jóvenes camino al síncope o al manicomio.



Las exigentes ‘metas’ o ‘cuotas’ los mantienen en vilo y cada día se desgastan por horas en trabajos extras.



Y claro, un día les van a hacer un entierro extra, con flores extra, elogios extra y un extraño ocupará su cargo.



No, por favor, es suicida cambiar salud por dinero y ojalá este mensaje cuestione y provoque cambios reales.

