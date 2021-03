Oasis

Marzo 25, 2021 - 11:30 p. m. 2021-03-25 Por: Gonzalo Gallo

Sugerencias para elevar tu autoamor: 1 Acéptate como eres, eres único, eres un milagro, no te compares con nadie.



2 Reconoce con humildad tu grandeza porque eres una manifestación de Dios, una chispa de su radiante luz.



3 Identifica tus dones y capacidades y dedícate con tesón a dar lo máximo, a dar siempre lo mejor.



4 Reconoce también tus debilidades y esmérate en llenar vacíos, soltar odios, iras o culpas, corregir defectos y pulirte.



5 Comprende que tus padres te dieron lo que podían, perdona sus fallas y dales su lugar, hónralos por darte la vida.



6 Sé consciente de que debes cuidar todo tu ser: espíritu, mente, emociones, cuerpo y vivir con una consciencia despierta.



7 Aprende a saber dar y recibir. Sólo amas si te amas. Amarte es saber decir no y poner límites para que no abusen de ti.



Amarte es tener un proyecto de vida, ser fiel a un plan. Todo fluye si te amas, amas a Dios, a los demás y aceptas que en la vida hay pruebas y barreras, como en el deporte.

