Oasis

Marzo 22, 2021 - 11:30 p. m. 2021-03-22 Por: Gonzalo Gallo

El mejor credo es el que te hace más compasivo y sensible, más desapegado y amoroso, más humanitario y responsable.



La religión que consiga hacer eso de ti es la mejor religión, según el Dalai Lama, líder budista, y es cierto.



Puede ser cualquiera, incluso otras que ves como falsas, obnubilado por un ego soberbio y no espiritual.



Si miras con amor verás en todos los credos gente linda y también hallarás sinvergüenzas y seres ruines.



Las creencias sólo sirven si te llevan a un estado de consciencia en el que amas de verdad y eres coherente.



Por lo mismo, no juzgues, no te creas superior, sé compasivo, recto y con intenciones y actos puros.



Hay personas amorosas en los credos, pero también hay seres sin religión, unidos a Dios y espirituales.



Recuerda que en el más allá no valen los credos, el sexo o la nacionalidad, sólo el amor de buenas acciones.

