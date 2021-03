Oasis

Marzo 21, 2021 - 06:20 a. m. 2021-03-21 Por: Gonzalo Gallo

Espiritualidad no es dedicarte a meditar rico, leer libros inspirados y hacer talleres lindos sin llevar una vida consciente y coherente.



Sin un buen obrar y sin amor auténtico eso que llamas espiritualidad es un burdo autoengaño y una máscara.



Lo serio es que esto se da en seres religiosos o que se creen espirituales. Son “lobos con piel de oveja”, Mateo 7,15.



Lo que corrobora que eres espiritual es una vida que fluye en vibración de amor con una consciencia despierta y con coherencia.



Un amor de buenas acciones y compasión, en el que los otros de verdad se sienten amados por ti, no de palabras vacías

Una consciencia despierta que te mueve a ser honesto, transparente y puro en tu pensar, tu decir y tu actuar.



Entonces también hay congruencia entre lo que dices, lo que piensas y lo que haces. No hay doblez ni falsedad.



Eso lo vives en una amorosa comunión con Dios, con tu ser, con los demás y con la maravillosa creación divina.

