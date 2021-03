Oasis

Marzo 14, 2021 - 06:20 a. m. 2021-03-14 Por: Gonzalo Gallo

¿Las historias de Aladino y la lámpara maravillosa, Ali Babá y los cuarenta ladrones y Simbad el marino te recuerdan tu infancia?



Estos y otros cuentos de ‘Las mil y una noches’ te adentraron en un reino mágico con seres legendarios.



Seducen porque al niño de 9 años o de 68 le fascina fantasear y soñar con hadas, genios y seres de ensueño.



El realismo mágico de Cien años de soledad atrae porque muchas veces la realidad es más imaginativa que la ficción.



¿Quién no desea una lámpara mágica para que un genio conceda deseos y acabe con los problemas?



Cuando la adversidad tritura se piensa en una evasión de la mano de Alicia al país de las maravillas, aunque también allí hay crisis.



Pero no existe ninguna palabra con sortilegio como “Ábrete sésamo” para encontrar un tesoro llamado felicidad.



De hecho ella no se encuentra, hay que crearla con la magia del amor auténtico, la rectitud y el arte de vivir.



