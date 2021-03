Oasis

Marzo 03, 2021 - 11:30 p. m. 2021-03-03 Por: Gonzalo Gallo

Sabiduría es saber vivir bien, es andar en el amor, la luz y la verdad, y no en el egoísmo, la oscuridad y el engaño.



No es inteligencia porque muchos seres inteligentes saben juntar dinero o tienen poder y fama pero su vida es un desastre.



Eres sabio si dedicas tiempo a conocerte y entonces potencias tus fortalezas y corriges tus fallas.



Sabiduría es amarte y amar en el aquí y el ahora, es actuar sin aplazar, es comprender sin juzgar, es unir sin enfrentar.



La sabiduría brilla en aquel que vive amando y sirviendo, pero ante todo se ama a sí mismo y se cuida.



A un rey le dijo hace años un sabio: “Vives deslumbrado por el amor al poder, en lugar de valorar el poder del amor”.



Y hace años en Persia decía un sabio sufi a sus discípulos: “Rico no es el que tiene mucho, es el que menos necesita.



Rico es quien tiene amor en abundancia y ha aprendido que las cosas más valiosas de la vida, no son cosas”.



