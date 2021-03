Oasis

Febrero 28, 2021 - 11:30 p. m. 2021-02-28 Por: Gonzalo Gallo

La persona anciana no está sola porque no tenga a nadie a su lado, sino porque elige sentirse sola o la aislan por su mal genio.



La persona anciana se queja, no porque la vida es tediosa, sino porque su inactividad la aburre y la pone mal.



Una amable anciana de ochenta y cinco años estaba siendo entrevistada con motivo de su cumpleaños.



La periodista le preguntó: ¿Qué consejo daría a las personas de su edad para sentirse tan bien como usted?



- Bueno, a nuestra edad es muy importante no dejar de usar todo nuestro potencial; de lo contrario, éste se marchita.



Es importante estar con la gente y, en lo posible, ganarse la vida prestando un servicio. Eso nos mantiene con vida y con salud.



- ¿Puedo preguntarle qué es exactamente lo que hace usted para ganarse la vida a su edad?



- Yo cuido a una anciana que vive en mi barrio.



Nota: El amor cura a todos: tanto a quienes lo reciben como a quienes lo dan.



