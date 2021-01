Oasis

Enero 31, 2021 - 06:20 a. m. 2021-01-31 Por: Gonzalo Gallo

Los triunfadores no creen en la buena suerte, su suerte es creer en sí mismos y dar lo mejor de sí.



Un ser realmente exitoso, no sólo en lo social, sabe que la felicidad no se espera, se crea con pasión.



Tú vas por el camino correcto cuando el amor guía tus decisiones y tienes claro que toda ganancia deshonesta es una pérdida.



Tú estás en el sendero luminoso si Dios es tu Guía y tu vida es una misión de servicio incondicional.



Entonces practicas a diario lo que dijo Jesús: “Aprendan de mí que no vine a ser servido, sino a servir”.



Qué bueno para ti gastar tus grandes energías no en criticar, sino en construir y mejorar el mundo.



Qué descanso para tu alma ser en todas partes protagonista del cambio y el mejoramiento positivo.



Ya lo sabes: tus enemigos son dos; Tu ego soberbio y el desaliento. Tus amigas son tres: La fe, la esperanza y el amor.



