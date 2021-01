Oasis

Enero 18, 2021 - 11:30 p. m. 2021-01-18 Por: Gonzalo Gallo

¿Para qué pasa algo?



Un escollo para estar en paz cuando llega lo impensable es precisamente enfocarse en pensar.



Hay muchas realidades que no son para entenderlas sino para aceptarlas y asumirlas.



Eso es lo que dice Bárbara Guerra quien perdió sus brazos a la edad de dos años al ser electrocutada.



Si la miras en los videos de YouTube la ves radiante mientras maneja carro o cocina con sus pies y está con su bebé.



Un día dejó de preguntarse “¿Por qué me pasó esto?” y cambió el por qué por un para qué.



¿Acaso podemos entender por qué muere un bebé o un joven? No, no hay modo de entenderlo.



El secreto es abandonar el camino de la mente y avanzar por el sendero del corazón con aceptación amorosa.



El secreto es aceptar, no resistirse, manejar el dolor con amor y nutrir la confianza. No es fácil, pero se puede. Mira a Bárbara.



