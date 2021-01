Oasis

Enero 17, 2021 - 06:20 a. m. 2021-01-17 Por: Gonzalo Gallo

No hay males: hay aprendizajes.



Hay días oscuros en los que peleas con Dios, no le encuentras sentido a nada y tu fe es una flor marchita.



También los seres buenos conocen el dolor y la tribulación porque la vida es un sube y baja para todos.



Cree en Dios, permanece firme y, poco a poco, se irán las desilusiones y llegarán días de gracia.



Volverás a ver la luz porque tu destino no es descender peldaños hasta el fin en la escala de la vida.



La adversidad no es un castigo divino, es una experiencia de aprendizaje en el exigente arte de amar.



Si no sucumbes, mañana podrás decir lo que tantos han afirmado, aunque te suene absurdo:



“Esta crisis es lo mejor que me ha pasado en la vida. Fue duro pero gracias a ella mi vida es mejor”.



Todo problema tiene su solución para aquel que ama y sabe esperar.

Confía en Dios y sigue adelante.



Sigue en Instagram @Gonzalogallog